Wegen Mundraub: Hungrigen Paketfahrer angezeigt

Ein hungriger Paketfahrer hat in Regensburg seinen Hunger nach Krapfen gestillt. Allerdings war es nicht sein Gebäck.

Am Mittwochnachmittag hatte eine Frau ihre Einkäufe vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses kurz abgestellt. Die 42-Jährige holte Taschen, um die Ware in ihre Wohnung zu transportieren. Als sie zurückkam, war ein Teil ihrer Einkäufe verschwunden. Nicht weit entfernt, beobachtete sie einen Paketfahrer dabei, wie er die Sachen in sein Fahrzeug lud. Sie sprach ihn darauf an und rief die Polizei.

Als die Frau ihre Einkäufe wieder zurückbekam, stellte sich heraus, dass der hungrige Paketfahrer bereits sechs Krapfen verputzt hatte. Der Mann kassiert nun eine Anzeige wegen Diebstahls.