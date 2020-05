Eschenbach: Montag um 0.05 Uhr erster Gottesdienst mit Öffentlichkeit

Unter strengen Auflagen sind ab Montag, den 04.05.2020, öffentliche Gottesdienste in Bayern wieder möglich.

Die Freude über die wiedererlangte Möglichkeit, mit den Gläubigen den Gottesdienst in der Öffentlichkeit zu feiern, ist derart groß, dass der erste Gottesdienst gleich am Montag um 0.05 Uhr beginnt und zwar in Eschenbach in der Oberpfalz.

Seit 15. März – ganze sieben Wochen – war es nicht mehr möglich gewesen, gemeinsam mit den Gläubigen in der Kirche den Gottesdienst zu feiern.

Der Dekan Thomas Jeschner lädt daher am Montag um 0.05 Uhr zum Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius in Eschenbach ein – selbstverständlich unter strikten Hygiene-Vorschriften und unter Einhaltung des Mindestabstands.