Etliche Module aus Solarparks entwendet

Unbekannte haben im Zeitraum von Montag bis Dienstag mehr als 100 Solarmodule aus dem Solarpark Tännesberg entwendet und legten weitere zum Abtransport bereit. Der Beuteschaden: Rund 18.000 Euro.

Beim Solarpark Vohenstrauß waren ebenfalls Diebe zwischen Sonntag und Montag aktiv. Auch hier legten die Täter mehr als 100 Solarmodule zum Abtransport bereit, gestohlen wurde aber nichts. In beiden Fällen kam es zu einem Sachschaden an den Solarparks. Die genaue Schadenshöhe ist in beiden Fällen aber noch unklar.

Die Kripo Weiden ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.