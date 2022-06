Europawoche ohne Grenzen in Waldsassen

Am 1. Juli 1990 wurde am Grenzübergang Waldsassen / Cheb die Grenze geöffnet. Nun rückte Waldsassen wieder in den Mittelpunkt Europas: bei der Europawoche 2022 vom 24. Juni bis 3 Juli.

Die Veranstaltungen legen den Schwerpunkt auf eine grenzüberschreitende Partnerschaft: Workshop für deutsche und tschechische Jugendliche, Vortrag mit Europa-Abgeordneten, Ausstellung zu 30+2 Jahre Grenzöffnung, Tag der Städtepartnerschaft, Gottesdienste, Friedensgebete und die Aufstellung einer Stele der Toleranz am Grenzübergang nach Tschechien stehen auf dem Programm.

