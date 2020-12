In Bad Kötzting im Landkreis Cham treibt ein Exhibitionist sein Unwesen.

Der Mann hatte sich am Mittwoch kurz vor 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters vor einer Frau entblößt und onaniert. Die Frau lief in das Geschäft, um das Personal zu informieren. In der Zwischenzeit konnte der Mann in eine unbekannte Richtung flüchten.

Der Gesuchte war komplett schwarz gekleidet, hatte eine kräftige Statur und eine helle Hautfarbe. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Kötzting entgegen.