Faulenzertag: Gewinnerin kann es gar nicht fassen!

© Foto: Lea Sommer

Große Freude am Faulenzertag! Am Dienstag haben wir gemeinsam mit K & B Expert in Amberg und Schwandorf einen 65- Zoll Smart TV verlost.

Dazu gabs noch bequeme Pouf Poufs Hocker von Sonna Geschenke & Haushaltswaren in Weiden. Für die passende Nervennahrung gabs einen kompletten Jahresvorrat Lorenz Crunchips, von der Lorenz Snack World aus Neunburg vorm Wald oben drauf. Mehr kann der Faulenzer-Seele nicht Gutes getan werden!

Gewonnen hat Stefanie Wolf für ihre Chefin Tanja aus Neunkirchen bei Weiden. Stefanie hat sie angemeldet, weil Tanja so eine tolle Chefin ist und unbedingt mal faulenzen muss. Der große Moment war dann auch für Tanja mehr als nur wow. „Ich war den ganzen Tag durcheinander, es ist echt schon ein großes Paket gewesen“, so Tanja. (von links: Tanja Fischer, Stefanie Wolf, Moderator Jens Stenglein)

Wir gratulieren nochmals zum großen Ramasuri Faulenzer-Paket Gewinn und wünschen erfolgreiches Faulenzen!