Friedensfest am Steinberger See

Endlich kann wieder gefeiert werden! Und dann auch noch für einen guten Zweck. Dieses Wochenende wird ein Friedensfest direkt an der Erlebnisholzkugel am Steinberger See gefeiert – für die Menschen in der Ukraine.

Der Eintritt ist frei, aber jeder kann selbst entscheiden wie viel er spenden möchte. Der Erlös geht an die Hilfsorganisation Space-Eye e.V. in Regensburg. Mit dabei ist auch die Kreutzers Gourmet GmbH, die Essensportionen an z. B. Notunterkünfte liefern.

Über das Wochenende sind auch viele Künstler mit am Start.

Programm Samstag:

12.00 Uhr – Manuel MNL Meier

13.30 Uhr – Chris Colter Band

15.00 Uhr – PAM PAM IDA

16.30 Uhr – MC FITTI

17.15 Uhr – Liquid & Maniac

18.30 Uhr – Men of the YeaH

Programm Sonntag:

10.00 Uhr – Jugendblaskapelle Wackersdorf-Steinberg am See

11.30 Uhr – Blaskapelle „Mission Freundschaft“

13.00 Uhr – Schmarrnkerl & Funkerl

14.00 Uhr – Monique Sonnenschein

14.45 Uhr – Katharina (The Voice Kids)

15.00 Uhr – Die Wolfsegger

Schauen Sie vorbei, dieses Wochenende am Friedensfest an der Erlebnisholzkugel. Auf dem gesamten Gelände gilt 2G.