Produktionshalle in Beratzhausen brennt aus

In Beratzhausen im Landkreis Regensburg hat es heute am frühen Morgen in einer landwirtschaftlichen Produktionshalle gebrannt.

In der Halle waren größere Mengen an Sojabohnen sowie verschiedene technische Anlagen und Maschinen zu deren Weiterverarbeitung gelagert. Zudem befand sich auf dem Dach der Halle eine Photovoltaikanlage, die ebenfalls in Brand geriet. Die Halle brannte vollständig aus. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt an einer der Anlagen aus. Der Schaden belaufe sich auf etwa 900 000 Euro.