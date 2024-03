Fehlerhafte Steuerung in der Straßenbeleuchtung

Ein technischer Fehler in der Beleuchtungssteuerung von Straßenleuchten beeinträchtigt in rund 300 Kommunen in Ost- und Oberbayern gegenwärtig deren Betrieb. Der Fehler ist erkannt und wird behoben.

Mittlerweile ist auch sichergestellt, dass alle von der fehlerhaften Steuerung betroffenen Leuchten nachts brennen. Nun geht es darum, das Abschalten am Morgen neu einzurichten. Dazu müssen die Serviceteams des Bayernwerks vor Ort Schaltungen durchführen.

Bürger sollen die betroffenen Leuchten an ihre Gemeindeverwaltung oder direkt über die Gemeinde-Internetseiten an das Bayernwerk melden.