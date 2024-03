Leichter Anstieg bei Straftaten in der Oberpfalz

Das Polizeipräsidium Oberpfalz hat jetzt den Sicherheitsbericht 2023 präsentiert. Insgesamt 44.523 Straftaten wurden verzeichnet. Das sind 2.544 mehr als im Jahr 2022.

„Trotz dieses Anstiegs lässt es sich aber in der Oberpfalz gut und sicher leben“, so Polizeipräsident Thomas Schöniger. „In Relation zu den letzten 10-Jahren wird deutlich, dass sich die Kriminalitätslage in der Oberpfalz der Fallzahl vor der Corona-Pandemie annähert.“ Immerhin liegt die Aufklärungsquote bei 69,9 %. Diebstähle bilden weiterhin einen bedeutenden Anteil an der Gesamtkriminalität und repräsentieren über ein Viertel (28,9 % oder 12.855 Delikte) aller Straftaten.

Ein weiterer wesentlicher Anteil an der Kriminalität in der Region entfällt auf die sogenannten Rohheitsdelikte, die 18,1 % aller Straftaten ausmachen. Hierzu zählen Straftaten wie Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung, von denen 8.080 Straftaten verzeichnet wurden.