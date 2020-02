Festnahme durch Spezialeinsatzkräfte in Hemau

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben gestern Nachmittag einen 44-Jährigen in Hemau im Landkreis Regensburg festgenommen.

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, weil er in der Vergangenheit zu diversen Gerichtsverhandlungen nicht erschienen war. Da davon auszugehen war, dass er sich der Verhaftung stark widersetzen würde, wurde zum Schutz Unbeteiligter sowie der Einsatzkräfte auf Spezialeinsatzkräfte gesetzt. Der Festgenommene wurde noch am Abend dem Amtsgericht Regensburg vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.