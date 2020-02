Betrunkener rast in Kemnath über einen Kreisverkehr

Ein Kreisverkehr in Kemnath ist einem jungen Autofahrer heute Morgen zum Verhängnis geworden. Der 25-Jährige will den Kreisverkehr auf Höhe der Firma Hegele komplett übersehen haben und fuhr so schnurstracks über den Kreisverkehr.

Dadurch landete sein Audi auf der gegenüberliegenden Seite völlig beschädigt in der Böschung. Zudem riss der junge Mann noch die gesamte Schutzplankenanlage mit. Der Gesamtschaden an Leitplanken und Fahrzeug beläuft sich auf etwa 13 000 Euro. Der Grund für die unklare Sicht des Autofahrers offenbarte sich sehr schnell: Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr.