Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Erlangen ausgebrochen

Ein ehemaliger Security-Mitarbeiter einer Flüchtlingsunterkunft in Nürnberg …

Nürnberg: Vergewaltigung geflüchteter Frauen – Security angeklagt Ein ehemaliger Security-Mitarbeiter einer Flüchtlingsunterkunft in Nürnberg …

Nürnberg: Vergewaltigung geflüchteter Frauen – Security angeklagt Ein ehemaliger Security-Mitarbeiter einer Flüchtlingsunterkunft in Nürnberg …

Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa