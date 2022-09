Finaler Trassenvorschlag für Südostlink steht

Die umstrittene Stromtrasse, der Südostlink, die einmal quer durch die Oberpfalz verlaufen soll, hat jetzt einen exakten Verlauf. Der Netzbetreiber Tennet stellte am Montag in Niederaichbach (Niederbayern) den Trassenverlauf vor, der wohl in die Umsetzung gehen wird.

Die Gleichstrom-Erdkabel-Leitung soll ab 2027 „grünen“ Windstrom aus Norden und Osten der Republik nach Niederbayern leiten, damit Südbayern besser und stabiler versorgt werden kann. Nach dem Abschluss der Planungen, geht es nun zur Bundesnetzagentur, die den Plan feststellen muss, damit mit dem Bau begonnen werden kann. Zahlreiche Bürgerinitiativen, auch in der Oberpfalz, sprechen sich nach wie vor gegen diese Monstertrasse aus. Im Kern geht es um die Zerschneidung der Landschaft, um Umweltschäden und um die Frage nach der Sinnhaftigkeit, wenn Storm von Norden nach Süden transportiert wird, anstatt vor Ort erzeugt zu werden. Den geplanten Trassenverlauf finden Sie hier:

https://emuapps.gis.arcadis.com/ADE_PROD/suedostlink/Map