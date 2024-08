Frau von unbekanntem Mann geschlagen

In Wörth an der Donau im Kreis Regensburg ist am Freitagabend eine Frau von einem unbekannten Mann geschlagen worden.

Die Frau konnte gegen 19.30 Uhr am Penny-Markt-Parkplatz beobachten, wie eine andere Frau von drei Männern körperlich angegangen wurde. Als sie eingreifen wollte und die Männer aufforderte, von ihrem Opfer ab zu lassen, schlug ihr einer der drei Männer zweimal mit der Faust ins Gesicht. Sie konnte mit einer Schwellung am Auge flüchten und verständigte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Wörth an der Donau zu wenden.

Beschreibung des Täters: