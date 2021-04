Freinacht: Corona-Maßnahmen beachten

In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, wird in Bayern ja die sogenannte „Freinacht“ gefeiert.

Dann ziehen normalerweise vor allem junge Leute in Gruppen durch die Nacht und stellen allerlei Unsinn an: Gartentürl aushängen, Toilettenpapier am Auto usw. Doch auch in diesem Jahr ist aufgrund von Corona alles anders. Es herrschen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Die Polizei Oberpfalz appelliert deshalb an potentielle Freinachts-Scherzbolde, zu Hause zu bleiben. Die Beamten werden natürlich Präsenz zeigen.