Radlerbus zwischen Nabburg und Schönsee fährt wieder

Im Landkreis Schwandorf nimmt der Radlerbus zwischen Nabburg und Schönsee am 1. Mai wieder den Betrieb auf.

Bis Oktober können Radler, aber auch andere Bus-Nutzer, den Bus buchen. In den Schulferien ist eine Nutzung des Radlerbusses sogar an allen Wochentagen möglich. Aufgrund der Baustelle zwischen Schönsee und Gaisthal wird Schwand anstelle von Gaisthal in den Fahrplan aufgenommen. Wer mitfahren möchte, kann sich bis zum Vortag des Radlausflugs bis 17 Uhr anmelden. Alle Infos dazu finden Sie im Netz und den Link dazu gibt’s hier.