Frühschoppen mit Stil(Kurve)

Dass man bei Ramasuri mit Stil Frühstücken kann, dass ist weithin bekannt. Auch dieses Mal verwöhnte Frühschoppenmoderator Jürgen Meyer seinen Gast mit allerlei Köstlichkeiten. Aber die Person, die wirklich Stil an der Frühstückstisch brachte, war heute Simone Schrag, Style- und Shoppingberaterin aus Pottenstein. Und so werden wir Jürgen Meyer bald im himbeerfarbenen Poloshirt herumlaufen sehen. Was es noch so zu hören gab, gibt es wie immer nachzulesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/