Brandstiftung an geparktem Auto in Bayreuth

In Bayreuth ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung an einem geparkten Auto.

Am Donnerstag gegen 0 Uhr 15 meldeten Zeugen ein brennendes Auto in der Elsastraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der geparkte BMW im vorderen Bereich bereits in Vollbrand. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannten der Motorraum und Teile des Innenraums aus. Durch die Flammen wurde zudem ein weiteres Auto beschädigt. Der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Die Kripo Bayreuth geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.