Frühschoppen mit’m Bäff – „Mou ned sa“, wor’s owa wert

Sonntagmorgen, Anstoßen mit’m Weißbier und dazu gute Gstanzlmusik – was sich anhört wie ein schöner, gemütlicher Frühschoppen in einem Oberpfälzer Wirtshaus, das gibt es bei Jürgen Meyer im Radio. Und da unser Frühschoppenmoderator eher für seine Redekunst als für sein Gstanzl-Talent bekannt ist, war heute die lebende Oberpfälzer Gstanzl-Legende Josef „Bäff“ Piendl im Ramasuri Frühschoppen zu Gast. Und so plauderten die beiden munter drauf los und kamen zu interessanten neuen Erkenntnissen bei Problemen mit „Da Bandscheim, dem Lumpervieh“ bis hin zum überdimensionalen Unaufmerksamkeit, weil „I hob ins Handy gschaut“. Mehr dazu gibt es wie immer unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/