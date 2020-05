Jugendfotopreis Oberpfalz 2020 verliehen

Am Samstag wurde der Jugendfotopreis Oberpfalz vergeben.

Wegen der Coronapandemie fand die Veranstaltung online statt. Das Motto des Preises war „Veränderung“. Die Bilder mussten also für eine Veränderung stehen. Ausgezeichnet wurden Fotografen im Alter von 14 bis 26 Jahren mit Wohnsitz in der Oberpfalz. Die Gewinner in ihren Alterskategorien waren der Amberger Stefan Hahn, Timo Rackl aus Mühlhausen-Sulz und Paula Willfurth aus Weiden. Professionelle Fotografen waren bei diesem Wettbewerb nicht zugelassen.

Die Bilder finden Sie hier.