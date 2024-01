Füracker: Über 421 Millionen Euro für die Oberpfalz

Die Oberpfälzer Kommunen können sich über eine ordentliche Finanzspritze vom Freistaat freuen. Die Gemeinden und Landkreise in der Oberpfalz erhalten 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt über 421 Millionen Euro. Das teilte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker am Mittwoch mit.

Die Kommunen können die Schlüsselzuweisungen frei für ihre Aufgaben verwenden. Die Oberpfalz profitiert besonders davon: Mit 244 Euro je Einwohner erhalten sie um 28 Prozent höhere Schlüsselzuweisungen als der bayerische Durchschnitt. Die höchsten Beträge erhalten der Landkreis Regensburg und die Stadt Weiden.

Der Finanzausgleich fördert auch den kommunalen Hochbau, vor allem den Bau von Schulen und Kindertageseinrichtungen, mit rund 1,07 Milliarden Euro. Füracker betonte, dass der Freistaat seine Kommunen auch in schwierigen Zeiten unterstützt und ihre Eigenverantwortung und Selbstverwaltung stärkt.