Ein Umweltsünder hat am Dienstag (01.06.) in Furth im Wald im Landkreis Cham einen Heizöltank illegal entsorgt.

Ein Bürger hatte den Tank am alten Verladebahnhof entdeckt und die Polizei informiert. In dem Tank waren noch 50 bis 100 Liter Heizöl; in der Nähe hatte der Täter zwei Kunststoffkanister mit Altöl abgestellt. Derzeit laufen Ermittlungen gegen Unbekannt wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Zeugen des Vorfalles sollen sich bitte bei der Bundespolizei Waldmünchen melden. (09972/94080)