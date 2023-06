Gärten öffnen zum Tag der offenen Gartentür

Freudig erwarten alle Garten- und Naturbegeisterte den Tag der offenen Gartentür 2023. Am 25. Juni stehen in der Oberpfalz die Türen von über 30 Gärten und einer Kleingartenanlage für ein breites, interessiertes Publikum offen.

Seit dem Jahr 2000 findet der „Tag der offenen Gartentür“ in ganz Bayern statt und ist dank einer Initiative des Landesverbandes seit 2004 auch in anderen Bundesländern bekannt geworden. Auch dieses Jahr machen wieder Gärten in ganz Deutschland bei dieser Aktion mit.

Bei dieser Veranstaltung können sich die Besucher private Gärten anschauen. Außerdem gibt es viele Tipps und die Möglichkeit zum Austausch mit Fachleuten. Dazu sind alle Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhaber herzlich willkommen!

Hier können Sie sich die Broschüre herunterladen