Zahlreiche Feste und Veranstaltungen am Wochenende

Das Wochenende steht vor der Türe und jede Menge Feste in der Oberpfalz warten auf ihre Besucher. Wir haben Ihnen eine kleine Liste von Veranstaltungen zusammengestellt

Bürgerfeste in der Region

Gemeinsam feiern und sich kennenlernen – Dafür sind Bürgerfeste da. Und auch dieses Wochenende wird wieder gefeiert, zum Beispiel in Weiden, in Hemau oder in Schwarzenfeld. Für die Weidner werden 6 Bühnen aufgebaut und es werden ca. 15 Musikgruppen aus alle Musikrichtungen auftreten. Aber der vergleichsweise kleine Markt Schwarzenfeld kann da definitiv mithalten. Es soll 5 Bühnen geben und sogar ganze 20 Musikgruppen. Aber egal, wo Sie feiern, Essen gibt’s jede Menge.

Altstadtfest Sulzbach-Rosenberg

Sulzbach-Rosenberg feiert dieses Wochenende seine Altstadt. Auf vielen unterschiedlichen Bühnen wird musikalisch performt. Ein großes Rahmenprogramm und natürlich ganz viel Essen gibt’s auch. Und da ist wirklich für jeden was dabei. Von Sauerbraten über Langos bis hin zu Mini-Donuts oder Softeis.

Am Samstag ist Startschuss fürs Bergfest in Amberg!

Es gibt Käse, Bratwürste, Pizza, Fisch und Bäckereien – alles aus dem heimischen Umfeld. Zusätzlich gibt es nen Shuttlebus vom Bahnhof zum Berg. Wann welche Gottesdienste und Andachten sind und die Shuttlebusfahrten finden Sie hier.

Kneipentour Schwandorf

Außerdem können Sie sich heute und morgen in Schwandorf tolle Preise erstempeln. Einfach in jeder der 4 Kneipen mindestens ein Getränk bestellen und sich einen Stempel geben lassen. Wenn die Stempelkarte dann mit 6 Stempeln voll ist, müssen Sie sie nur noch in der letzten Kneipe abgeben und nehmen automatisch an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt’s viele Gutscheine zum Beispiel fürs Bürgerfest oder freien Eintritt ins Erlebnisbad oder zum Kneipenfestival.

Johannisfeuer

Sommeranfang heißt in vielen Ortschaften auch gleich zeitig zusammen am Johannisfeuer sitzen. Angezündet wird zum Beispiel in…

Schwandorf

Weiden

Lintach

Kohlberg

Wolfsbach (Endsdorf)

Hiltersried

Hohenburg

Neunburg

Pfreimd

Tag der offenen Tür beim Imkerverein Schwandorf

In Schwandorf kann man dieses Wochenende beim Imkern zu schauen. Der Imkerverein Schwandorf hat nämlich am Sonntag Tag der offenen Tür. Ab 11 Uhr erfahren Sie nicht nur mehr über das Leben der Bienen, sondern es gibt auch was vom Grill, Kaffee und Kuchen. Und Honig, Salben und andere Produkte kann man natürlich auch probieren.