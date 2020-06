Go West! Der Neidaffer Plattlclub on Tour

Gestartet wird natürlich in "Neidaff" (Anm. d. Red. Neudorf), dann geht es über Gelpertsricht und Neumeierhof nach Kohlberg. Hier gilt es zwar einige Höhenmeter zu bezwingen, aber man ist ja noch frisch und kommt so richtig schnell auf Touren.

Nach einer kurzen Verschnaufpause am Marktplatz in Kohlberg biegen wir an der Kirche St. Nikolaus ab und radeln an Röthenbach und dem wunderschönen Hammerweiher vorbei. Kurz vor Dürnast folgen wir dem Fahrradwegweiser nach Steinfels, um dort Richtung Mantel auf den Haidenaabtalradweg zu gelangen. Der führt ohne große Steigungen an der Bahnstrecke Weiden-Nürnberg zurück bis nach Sperlhammer und schließlich Oberwildenau. Als kleinen Schlussspurt dann noch den Golfclub Climb hoch, bevor wir uns dann entspannt wieder auf Neidaff reinrollen lassen und so eine Strecke von insgesamt 36 km geradelt sind.

Wir hoffen Eich gefällt die Tour und ihr radelt sie mal nach!