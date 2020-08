Grenzen aufzeigen und Eskalation verhindern

Strafanzeigen wegen Häuslicher Gewalt und Stalking werden schneller bearbeitet. Seit Juli läuft dazu ein Pilotprojekt der Staatsanwaltschaften und der Polizei in der Oberpfalz. So soll die Strafe der Tat auf den Fuß folgen, dem Täter die Grenzen deutlich aufzeigen und eine Eskalation verhindern.

Ein 25-Jähriger aus Regensburg bekam das jetzt zu spüren. Er hatte seiner ehemaligen Lebensgefährtin weiter nachgestellt. Trotz eines Näherungs- und Kontaktverbots stalkte er die Frau und griff sie auch an. Für Argumente war der Mann nicht zugänglich. Er wurde schließlich am Mittwoch festgenommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. 2019 waren in der Oberpfalz 1,488 Fälle von häuslicher Gewalt und davon 69 Fälle von Stalking registriert worden.