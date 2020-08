Oberpfalz nimmt aus Seenot gerettete Flüchtlinge auf

Die Regierung der Oberpfalz übernahm Anfang der Woche die Unterbringung von Geflüchteten, die aus Seenot gerettet worden waren. Es handelt sich um eine vierköpfige Familie aus Äthiopien.

Die Gruppe befindet sich in Regensburg in der ANKER-Einrichtung. Die Familienmitglieder warten nun auf ihr Asylverfahren. Die Geflüchteten waren zuvor in Italien untergebracht. Der geplante Transfer im Februar konnte wegen der Pandemie erst jetzt durchgeführt werden. Die Regierung der Oberpfalz bereitet sich außerdem darauf vor, kranke und behandlungsbedürftige geflüchtete Kinder mit Familie von den griechischen Inseln aufzunehmen.