Großangelegte Polizeikontrolle an Grenze

23 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten hat die Polizei am Freitag in einer großangelegten Kontrollaktion an der tschechischen Grenze festgestellt.

Außerdem wurden 5 gesuchte Personen aufgegriffen.

Ein 36-jähriger Mann aus Zypern wurde bei Waidhaus im Kreis Neustadt a. d. Waldnaab mit einem gefälschten Führerschein erwischt. Er hatte das Lichtbild ausgetauscht. Jetzt erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zwei Türken reisten außerdem ohne Pass nach Deutschland ein. Sie wurden der Bundespolizei übergeben. Auch ein mit Haftbefehl gesuchter Kameruner wurde festgenommen. Er war zuvor wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verurteilt worden. Jetzt wurde er in die JVA Hof eingeliefert.

Desweiteren wurden Drogen- und Verkehrsdelikte zur Anzeige gebracht.

Die Kontrolle wurde zusammen mit dem Zoll und der tschechischen Polizei durchgeführt.