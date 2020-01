Teuflisch guter Auftritt der Blue Devils Weiden

Am Freitagabend empfingen die Blue Devils Weiden in der heimischen Hans-Schröpf-Arena die Starbulls Rosenheim in der

Meisterrunde der Oberliga Süd. Nach 60

hart umkämpften Minuten vor 1000

Zuschauern schlugen sdie Weidner den Altmeister aus Oberbayern mit 5:2 und schnuppern somit wieder an Platz acht der Tabelle und den damit verbundenen Playoffs.

Im ersten Drittel erwischten die Gäste einen Auftakt nach Maß als sie die Weidner Defensive inklusive Goalie Daniel Filimonow im Tiefschlaf überraschten und bereits nach 30 Sekunden in Führung gehen konnten. Die Blue Devils zeigten sich aber nicht geschockt, schüttelten sich kurz und erspielten sich in der Folgezeit einige Abschlussmöglichkeiten, von denen Bitomsky in der 17. Spielminute zum 1:1 Ausgleich nutzen konnte.

Im zweiten Spielabschnitt kamen dann die Weidner mit Volldampf aus der Kabine und so dauerte es nicht lange ehe Martin Heinisch die 2:1 Führung für die Blue Devils erzielen konnte. In der 30. Minute zog Barry Noe in Überzahl von der blauen Linie ab und konnte die Führung der Heimmannschaft ausbauen. Doch nur eine Minute später kamen die Starbulls durch ein Tor von Linden wieder auf 3:2 heran. Mit diesem knappen Vorsprung für die Blue Devils sollte es ins letzte Drittel gehen.

Und dort überzeugten die Weidner das Publikum mit begeisterndem Hockey. Geisberger und Rubes stellten für die Blue Devils auf 5:2. Und die ließen defensiv nichts mehr anbrennen und brachten den verdienten Sieg sicher nach Hause. Ein kämpferisch und spielerisch überzeugender Heimauftritt der Devils, die nun wieder an den Playoffs schnuppern dürfen.