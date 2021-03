Grün ist gut im „Grünen Gut“ – Andreas Meier im Ramasuri Frühschoppen

„Unkraut vergeht nicht“, so sagt man ja so schön in Bayern. Meistens ist das Unkraut aber sogar ganz nützlich und man kann damit hervorragend kochen, man muss es nur kennen. Andreas Meier ist so ein Experte, denn er hat das Kochen mit Wildkräutern aus der schönen Oberpfalz perfektioniert. Und dass uns allen das Wasser im Munde zusammen lief, das lag dieses Mal weniger am Weißwurstfrühstück, sondern vielmehr an den Geschichten und Rezepten die Andreas auftischte. Mehr dazu gibt’s wie immer auf unserer Frühschoppenseite.