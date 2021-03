Oberpfälzer Polizei zieht positive Bilanz nach Sturmtief

Die Oberpfalz wurde am Samstag förmlich weggeblasen. Die Oberpfälzer Polizei zieht nach dem Sturmtief aber eine weitestgehend positive Bilanz.

Die Einsatzkräfte mussten zwar einige Male ausrücken, aber alle Vorfälle blieben ohne Verletzte. In der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums wurden insgesamt 26 Einsätze registriert.

In 17 Fällen waren Bäume auf Fahrbahnen und Gehwege gestürzt. In einem weiteren Fall war in Kareth bei Regensburg ein Baum auf ein geparktes Auto gestürzt. Der Sachschaden an dem Auto beträgt hier ca. 15.000 Euro.