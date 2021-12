Ab der nächsten Badesaison wird es am Guggenberger See im Landkreis Regensburg erstmals einen barrierefreien Zugang geben. Die Vorbereitungen hierfür liefen in den letzten Tagen an.

Gerade noch rechtzeitig, bevor sich durch die Minusgrade eine Eisschicht am See bildet, konnte der Metallsteg für den barrierefreien Zugang in einer aufwendigen Aktion mit einem Kran eingebracht werden. Berufstaucher aus Regenstauf befestigten den Steg am Seegrund.