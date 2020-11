Hasendieb schlägt zweimal zu

Gleich zweimal hat ein Hasendieb in Tännesberg, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, zugeschlagen. Wie erst jetzt bekannt wurde, versuchte der Unbekannte in der Nacht zum 6ten November einen Hasen aus einem Innenhof-Stall in der Tiefen Gasse in Tännesberg zu stehlen.

Offenbar ist ihm dies aber nicht gelungen, da der Hase verletzt zurückblieb und später verstarb. Der Besitzer, der sich noch am selben Tag einen neuen Hasen anschaffte, musste aber tags darauf in einen leeren Stall blicken. Sein Hase wurde offensichtlich in der Nacht gestohlen. Die Polizei Vohenstrauß bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.