Großeinsatz wegen defekter Gastherme

Eine defekte Gastherme hat am Samstag in Weiden einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Wegen einer bewusstlosen Frau, war der Rettungsdienst in die Türlgasse gerufen worden.

Beim Eintreffen schlug der Gasmelder der Einsatzkräfte Alarm, so dass die Feuerwehr und die Polizei ebenfalls benachrichtigt wurden. Da die Ursache des Gasaustritts nicht sofort festgestellt werden konnte, wurde der nähere Umkreis des Hauses gesperrt. Die Feuerwehr konnte zwei Frauen aus dem Gebäude retten. Die 54-jährige Bewohnerin und ihre bewusstlose 24-jährige Tochter wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Tochter wurde dort vorsorglich aufgrund einer Gastintoxikation intensivmedizinisch betreut. Als Ursache für den Gasaustritt konnte schließlich die Gastherme festgemacht werden. Der Gashahn wurde abgesperrt um weitere Gefahren zu verhindern.