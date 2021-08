„Helden des Alltags“ gesucht

Die Vereinigten Sparkassen Eschenbach Vohenstrauß Neustadt Vohenstrauß suchen „Helden des Alltags“. Es sollen ehrenamtlich tätige Menschen und deren Projekte ausgezeichnet werden. Der Bürgerpreis ist mit 6.000 Euro dotiert. Dafür können Sie sich entweder selbst bewerben oder vorgeschlagen werden. Bewerbungsschluss ist der 30. September.

Die Bewerbung ist online über www.vspk-neustadt.de oder auch schriftlich mit einem vorgegebenen Vorschlags-/Bewerbungsbogen möglich. Bewerbungen nehmen alle Geschäftsstellen der Vereinigten Sparkassen Eschenbach i.d.Opf. Neustadt a.d.Waldnaab Vohenstrauß entgegen bzw. können an die in der Ausschreibung genannte Adresse per Post oder E-Mail gesendet werden.