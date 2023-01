Hof: Beim Autofahren eingeschlafen

Dieses Nickerchen kommt einem Mann aus Hof ziemlich teuer zu stehen: Am späten Samstagabend ist ein Autofahrer in Hof kurzzeitig am Steuer seines Mietwagens eingeschlafen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Grüninsel, streifte einen Baum und krachte schließlich in zwei parkende Autos.

Der Mann gab unumwunden zu, dass er eingeschlafen war. So verursachte er einen Schaden am Mietwagen in Höhe von etwa 20.000 Euro plus Schäden an den beiden geparkten Fahrzeugen von geschätzt 11.000 Euro. Außerdem verlor der übermüdete Fahrer erstmal seinen Führerschein und muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.