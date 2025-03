Dachstuhlbrand verursacht hohen Sachschaden

Bei einem Dachstuhlbrand in Zell im Kreis Hof ist ein Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Freitagnachmittag in einem Einfamilienhaus am Ortsausgang von Zell aus.

Rund 85 Einsatzkräfte waren im Einsatz und konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, sodass das Feuer größtenteils auf den Dachstuhl begrenzt blieb. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erschwerte die Löscharbeiten. Bei Ausbruch des Feuers waren keine Personen im Haus, verletzt wurde niemand. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.