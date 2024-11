Hungrige Einbrecher stehlen 30 Milchhörnchen

In Oberfranken haben Kriminelle wohl einen ganz besonderen Appetit: Sie brechen in eine Bäckerei ein und nehmen Gebäck mit. Nun wird nach den mutmaßlichen Naschkatzen gesucht.

Einen besonders großen Hunger und speziellen Appetit hatten wohl Kriminelle in Oberfranken: Die Diebe brachen in Selb (Landkreis Wunsiedel) in den Vorraum einer Bäckereifiliale ein und stahlen 30 Milchhörnchen, wie die Polizei mitteilte. Den Wert der süßen Beute schätzten die Ermittler auf 45 Euro. Sonst wurde den Angaben zufolge nichts entwendet.

Nun werde wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls ermittelt. Denn die Täter seien für den Milchhörnchen-Diebstahl in einen verschlossenen Raum eingedrungen und hätten eine Schiebetür aus einer Schiene gehoben, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler suchen Zeugen. (dpa/lby)