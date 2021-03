IG Metall geht in die nächste Runde

Die IG Metall Regensburg startet in eine weitere Warnstreik-Woche. Die beiden Wochen der ersten Warnstreik-Welle im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie wertet die Gewerkschaft als vollen Erfolg.

Insgesamt beteiligten sich 5.125 Beschäftigte aus 15 Betrieben. Am Dienstag protestiert der Automobilzulieferer Continental in Regensburg mit einer Frühschlussaktion. Das heißt: Die Nachtschicht geht am Morgen früher nach Hause. Die Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber stellen Lohnerhöhungen wegen der Corona-Krise erst ab nächstem Jahr in Aussicht.