Der Landkreis Regensburg hat ein weiteres Impfzentrum in Wörth a.d. Donau in Betrieb genommen.

In Rekordzeit wurde die Logistik dafür auf die Beine gestellt, so dass das Impfzentrum jetzt drei Wochen früher als geplant an den Start gehen kann. Bis zu 140 Menschen können dort täglich geimpft werden. Neben dem Impfzentrum am Landratsamt sowie in Schierling ist Wörth a.d. Donau der dritte Standort im Landkreis.