IG Metall ruft zu Warnstreiks auf

In der bayerischen Metall- und Elektroindustrie ruft die IG Metall am Dienstag zu Warnstreiks auf. In der Oberpfalz beteiligen sich am Mittag am Standort Regensburg der Autozulieferer Continental und die Conti-Tochter Vitesco (jeweils 13:30 Uhr).

Die vierte Verhandlungsrunde der Tarifparteien war am Freitag ohne Annäherung und ohne neuen Termin beendet worden. Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigen – wo es in einem Betrieb schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer Senkung der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber bieten nach einer Nullrunde in diesem Jahr noch unbezifferte Lohnerhöhungen erst ab 2022 an.