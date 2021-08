Impfbus im Landkreis Schwandorf unterwegs

Im Landkreis Schwandorf ist ab nächster Woche ein Impfbus unterwegs. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Es sind alle zugelassenen Impfstoffe vorrätig und können frei gewählt werden.

Nach vier Wochen wird dieselbe Route zur Zweitimpfung nochmal angefahren. Den Auftakt dieser mobilen Impfaktion macht Dienstagvormittag (10.08., 10-12 Uhr) der Dorfladen in Altendorf. Nachmittags (13 bis 15 Uhr) wird das Impfmobil in Guteneck beim Feuerwehrhaus Stopp machen. Der letzte Halt ist dann Dienstagabend (16-18 Uhr) in Pertolzhofen der Dorfstadl beim Haus der Vereine sein.

Tags darauf wird das Impfmobil am Schwarzenfelder Rathaus (10-15 Uhr) und am Bauhof der Gemeinde Schwarzach (16-18 Uhr) anzutreffen sein.

Am Donnerstag sind Impfungen am Steinberger Dorfplatz (10-12 Uhr), dem Rathaus in Wackersdorf (13-15 Uhr) sowie dem Murner See (16-18 Uhr) geplant.

Freitag und Samstag wird man das Impfteam von 10 – 13 und 14 bis 18 Uhr wieder vor dem Globus Warenhaus in Schwandorf vorfinden.