Impfzentren in Amberg und Amberg-Sulzbach schließen

Die Bayerische Staatsregierung hat das Aus der bayerischen Impfzentren bis zum Jahresende beschlossen. Auch in den Impfzentren in Amberg und Amberg-Sulzbach gehen Ende Dezember die Lichter aus.

In der Impfstation in der Amberger Innenstadt wird am Dienstag dem 27. Dezember das letzte Mal geimpft. Und am Standort in Sulzbach-Rosenberg werden am Mittwoch den 28. Dezember letztmals Corona-Schutzimpfungen angeboten. Nach Schließung der Impfzentren, ist eine Corona-Schutzimpfung bei Haus- und Fachärzten weiterhin möglich.