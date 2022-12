Polizisten bedroht und Widerstand geleistet

Ein 57-Jähriger hat am Donnerstagabend die Polizei in Schnaittenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach auf Trab gehalten. Die Beamten wollten in Folge einer Straftat die Wohnung des Mannes durchsuchen.

Der 57-Jährige wollte aber freiwillig nicht öffnen. Da die Streifenbesatzung durch ein Fenster den Gesuchten mit einem großen Messer sah und der Mann außerdem den Beamten drohte wurde das SEK hinzugezogen. Das Sondereinsatzkommando verschaffte sich Zugang zur Wohnung und überwältigte den 57-Jährigen. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.