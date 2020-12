„Italienischer Frühschoppen“ mit Rocky Verardo

Italienisches Frühstück, kennen Sie das? Ein köstlich duftender Espresso, ein zuckersüßes Cornetto – „La dolce vita“! Und genau dieses italienische Flair, diese einzigartige Kombination aus Lebensfreude und purer „Amore, das hatten wir heute im Ramasuri Frühschoppen am 4. Advent. Musiker, Sänger und Songwriter Rocky Verardo war zu Gast bei Frühschoppengastgeber Jürgen Meyer und hatte so Einiges über das italienische Leben, seinen Werdegang und natürlich über seine Band „I dolci signori“ zu berichten. Was genau, na das gibt’s wie immer nachzulesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/