Am Jakobimarkt in Wunsiedel gibt es dieses Jahr etwas Besonderes. Auf einem sogenannten Spielzeug-Tausch-Basar können Kinder heute ihr Spielzeug gegen ein anderes tauschen.

Egal ob nur ein Stück oder eine ganze Kiste voll. Am besten eine Decke mitbringen, auf der die Kinder das Spielzeug auslegen und sich draufsetzen können. Das ganze gegenseitige Tauschen ist kostenlos! Außerdem gibt’s Kinderschminken, eine Hüpfburg und andere tolle Angebote am Jakobimarkt in Wunsiedel.