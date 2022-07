Tatverdächtiger nach Angriff auf Lokalpolitiker in U-Haft

Nach dem Angriff auf ein Stadtratsmitglied in Bayreuth vor gut zwei Wochen sitzt der Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Aufgrund einer umfangreichen Fahndung konnte der 35-jährige Tatverdächtige am Freitagabend in Hof aufgespürt und festgenommen werden.

Zuvor war er mehrere Tage untergetaucht. Der 35-Jährige steht unter Verdacht, am 8. Juli einen Bayreuther Lokalpolitiker rassistisch beleidigt und mit einem Kopfstoß verletzt zu haben. Gestern wurde der junge Mann dann dem zuständigen Richter am Amtsgericht Bayreuth vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl des Ermittlungsrichters.