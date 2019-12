Jetzt noch zum Nofi-Lauf anmelden und Geld sparen

Nach den Feiertagen ist vor den guten Vorsätzen: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Start beim Nofi-Lauf im Mai in Tirschenreuth.

Wer sich noch vor Silvester anmeldet, hat nicht nur eine hervorragende Motivation, sondern spart auch noch Geld. Denn bis Silvester gilt die vergünstigte Anmeldegebühr von nur 10 Euro.

Der 11. Nofi-Lauf startet am 20. Mai am Festplatz in Tirschenreuth. Teilnehmen können Mitarbeiter von Firmen und Behörden aus der nördlichen Oberpfalz und darüber hinaus. Die Strecke beträgt 6,5 Kilometer und: die Nofi-Lauf-Erlöse kommen auch noch einem guten Zweck zu Gute.