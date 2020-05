Möglicher Blindgänger in Amberg gefunden

Auf einer Baustelle im Amberger Stadtteil Bergsteig besteht der Verdacht, dass sich im Untergrund eine Fliegerbombe befindet.

Um zu erkennen, ob es sich wirklich um eine Bombe handelt, muss der mögliche Blindgänger morgen erst freigelegt werden. Erst im Anschluss kann die Situation bewertet werden. Sollte es sich tatsächlich um eine Bombe handeln, soll sie am Donnerstag entschärft werden. Von der Evakuierung wären der gesamte Stadtteil Bergsteig und Teile der Gemeinde Kümmersbruck betroffen. Die Anwohner würden dann mit Flugblättern und Lautsprecherdurchsagen informiert werden. Die Stadt Amberg hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist am Mittwoch von 8 bis 22 Uhr und am Donnerstag ab 7 Uhr erreichbar.

Die Nummer lautet: 09621/109999

Die Stadt Amberg informiert hier über das weitere Vorgehen.